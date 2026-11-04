«تدوير» تعالج 99.1% من النفايات الخطرة في أبوظبي العام الماضي

كشفت مجموعة «تدوير» عن تحقيق تقدم في إدارة النفايات والاستدامة خلال عام 2025، في إمارة أبوظبي، مع رفع معدل تحويل النفايات بعيداً عن المكبات إلى 37.7%، ومعالجة 99.1% من النفايات الخطرة، بالتزامن مع زيادة كميات النفايات المجمعة بنسبة 4.9%، وأظهر تقرير الاستدامة 2025 تحسناً في كفاءة المعالجة وخفض انبعاثات الكربون المباشرة، مقابل ارتفاع انبعاثات النطاق الثالث بنسبة 28.8%، في مؤشر يعكس حجم التحديات المرتبطة بتوسع العمليات والأنشطة التشغيلية وسلاسل الإمداد.

وتفصيلاً، أكدت مجموعة تدوير تحقيق إنجازات في مجال الاستدامة في خمسة محاور رئيسة، تشمل الاقتصاد الدائري، والمسؤولية الاجتماعية، وحماية البيئة، والحوكمة، والنمو الاقتصادي، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة إدارة النفايات وتوسيع الممارسات المستدامة ودعم الاقتصاد المحلي.

وأوضحت «تدوير» في تقرير الاستدامة لعام 2025، أن نسبة تحويل النفايات من خلال الممارسات المستدامة بلغت 37.7%، فيما سجلت زيادة بنسبة 4.9% في كميات النفايات التي جمعتها، وبلغت نسبة معالجة النفايات الخطرة 99.1%، مقابل معالجة 35.9% من النفايات غير الخطرة، إلى جانب تحقيق نسبة رضا بلغت 87% لدى الموردين، فيما سجلت في محور المسؤولية الاجتماعية، نمواً بنسبة 17.9% في إجمالي القوى العاملة، وارتفاعاً بنسبة 16% في عدد الموظفات، فيما بلغ معدل تكرار إصابات العمل المضيعة للوقت 0.12، ونفذت 293 مبادرة مجتمعية، وحققت نسبة رضا المتعاملين على منصة «تم» 91.16%.

وأشارت إلى أنها خفضت في مجال حماية البيئة، انبعاثات الكربون من النطاقين الأول والثاني بنسبة 2.94%، ونفذت تدقيقاً للطاقة من المستوى الثالث وفق معايير الجمعية الأميركية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء في مقرها الرئيس بأبوظبي، كما احتسبت الانبعاثات ضمن 10 فئات من النطاق الثالث، وأجرت تقييماً للمخاطر المرتبطة بالمناخ في جميع مواقع التشغيل بنسبة 100%، دون رصد أي أنواع من الكائنات النباتية أو الحيوانية المهددة بالانقراض في مواقع المشاريع.

وعلى صعيد الحوكمة، أعلنت «تدوير» أن نسبة تمثيل النساء في رئاسة لجان مجلس الإدارة بلغت 33%، فيما وصلت نسبة تدريب أعضاء الجهة المعنية بالحوكمة على سياسات وإجراءات مكافحة الفساد إلى 100%، ولم تسجل المجموعة أي حالات فساد أو ممارسات مناهضة للمنافسة، كما حققت امتثالاً كاملاً لنظام إدارة استمرارية الأعمال، دون تسجيل حوادث اختراق للبيانات.

وأشارت «تدوير» إلى أن الإنجازات في محور النمو الاقتصادي، شملت تشغيل شركة تدوير للخدمات والحلول البيئية وشركة تجميع التابعتين للمجموعة، والاستحواذ على حصة استراتيجية في محطة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة، إلى جانب التعاقد مع 358 مورداً محلياً، بزيادة بلغت 43.2% في عدد الموردين المحليين، فيما وصلت نسبة الإنفاق على المشتريات من الموردين المحليين إلى 96.1%.

وأظهر التقرير أن إجمالي النفايات غير الخطرة التي تمت معالجتها ارتفع بنسبة 18.6% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، مدفوعاً بزيادة نفايات البناء والهدم بنسبة 22.7%، التي استحوذت على الحصة الكبرى من إجمالي النفايات غير الخطرة المعالجة، في ظل استمرار مشروعات تطوير البنية التحتية والتوسع العمراني في أبوظبي.

وفي المقابل، انخفضت كميات النفايات الخطرة المستعادة بنسبة 13.3% مقارنة بالعام السابق، نتيجة تراجع كميات النفايات الخطرة المجمعة، فيما حافظت عمليات المعالجة على استقرارها. وسجلت معالجة النفايات الخطرة الصلبة ارتفاعاً تجاوز الضعف، بينما تراجعت إعادة تدوير زيوت النفايات بنسبة 62.4%، وانخفضت الكميات التي تمت إدارتها عبر مقدمي الخدمات الخارجيين والمرافق غير التابعة للمجموعة بنسبة 32% و46.2% على التوالي، بما يعكس تحولاً نحو تعزيز المعالجة الداخلية وتقليل الاعتماد على المرافق الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن المجموعة تعتمد مسارات معالجة مختلفة لكل نوع من النفايات، وفقاً لخصائصه وإمكانات استعادة الموارد منه، مع الحفاظ على معدلات مرتفعة لتحويل النفايات الخطرة بعيداً عن المدافن، وتحسين أنظمة استرداد النفايات غير الخطرة.

وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي حجم النفايات المجمعة بنسبة 4.9% خلال عام 2025، مدفوعاً بالنشاط الاقتصادي والنمو السكاني، فيما تحسنت كفاءة المعالجة وتحويل النفايات بعيداً عن المكبات. وارتفعت نسبة معالجة النفايات غير الخطرة إلى 35.9%، مقارنة بـ31.9% في عام 2024، في حين حافظت النفايات الخطرة على معدل تحويل مرتفع بلغ 99.1%، وأسهم ذلك في رفع إجمالي معدل تحويل النفايات الخطرة وغير الخطرة بعيداً عن المكبات إلى 37.7%، بما يعكس تحسناً في كفاءة المعالجة، وتعزيز مسارات استرداد الموارد، وتطوير عمليات الفرز من المصدر، رغم زيادة أحجام النفايات المجمعة.