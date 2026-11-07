مع دخول رئاسته مرحلة "البطة العرجاء".. ترامب يعتزم مواصلة جمع التبرعات للحفاظ على نفوذه السياسي

أفاد تقرير لموقع "أكسيوس" بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ مستشاريه بخططه الرامية إلى مواصلة جمع الأموال لصالح منظمته السياسية، في محاولة لإنقاذ نفوذه المتضائل عقب الهزيمة القاسية التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

وأشار التقرير إلى أن الحفاظ على منظمة سياسية، سواء بلجنة العمل السياسي الكبرى الحالية "ماجا إنك" أو عبر كيان جديد، سيمنح ترامب أداة رئيسية لمحاولة التأثير على الانتخابات القادمة في عام 2028 وما بعدها، فضلاً عن توفير وسيلة ضغط على المشرعين الجمهوريين المترددين مع دخول رئاسته مرحلة "البطة العرجاء" واستعداد الديمقراطيين لفتح تحقيقات برلمانية موسعة حول إدارته.

وعلى الرغم من أن لجنة "ماجا إنك" نجحت خلال الولاية الثانية في جمع ما يقرب من 450 مليون دولار وإنفاق أكثر من 400 مليون دولار على الانتخابات النصفية، مدعومة بشيكات ضخمة من عمالقة التكنولوجيا وقطاع العملات المشفرة ومانحين كبار مثل إيلون ماسك وميريام أديلسون، إلا أن هذا الاستثمار الضخم فشل في منع الجمهوريين من فقدان السيطرة على الكونغرس وسط غضب الناخبين من التضخم وحرب إيران وقضايا الفساد.

ويواجه ترامب تحديات متزايدة تهدد قدرته على مواصلة جمع التبرعات بالزخم نفسه، في ظل تراجع نفوذه السياسي، وتوجه كبار المانحين والشركات نحو التركيز على سباق رئاسيات 2028، فضلاً عن احتمالات تعرض جهود التمويل لضغوط وعزوف جراء التحقيقات المرتقبة في الكونغرس حول شبهات استغلال النفوذ المرتبطة بمانحي منظمته السياسية.