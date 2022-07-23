زيلينسكي يشكر أميركا بسبب إرسال أسلحة قوية لبلاده

المصدر: كييف - د ب أ

شكر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة بسبب تكثيف مساعدتها من القاذفات العسكرية، من خلال عمليات التسليم المقبلة للمزيد من الصواريخ والمركبات والطائرات بدون طيار.

وقال زيلينسكي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: "أشكرك أيها الرئيس بايدن على حزمة المساعدات الدفاعية الجديدة لأوكرانيا. الأسلحة القوية، ذات الأهمية الحاسمة، ستنقذ أرواح جنودنا وتسرع من تحرير أرضنا من المعتدين الروس. أنا أقدر الصداقة الاستراتيجية بين بلدينا. معا لتحقيق النصر".

كان البيت الأبيض قد أعلن أمس الجمعة عن شحنات أسلحة ثقيلة لأوكرانيا، تبلغ قيمتها حوالي 270 مليون دولار، ليصل إجمالي المساعدات العسكرية إلى البلاد 8.2 مليار، منذ بدء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وتشمل حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة، 36 ألف قذيفة مدفعية ومركبة و580 طائرة بدون طيار، طراز "فونيكس جوست".

وذكر زيلينسكي أن الحرب الطاحنة المستمرة منذ خمسة أشهر، ربما تنتهي بحلول نهاية العام، إذا التزم الغرب بتعهداته بمواصلة إمداد كيف بالأسلحة الضرورية.

ومن جانبها، حذرت روسيا أمريكا وحلف شمال الأطلسي(ناتو) من أن إمداد الأسلحة لأوكرانيا لن يؤدي إلا لإطالة أمد الحرب.

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