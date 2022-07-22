مقتل 3 عسكريين سوريين في قصف إسرائيلي قرب دمشق

المصدر: دمشق - أ ف ب

قتل ثلاثة عسكريين سوريين وأصيب سبعة آخرون بجروح في غارة جوية إسرائيلية طالت فجر الجمعة أهدافاً في محيط العاصمة السورية دمشق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباءالسورية الرسمية (سانا).

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إنّ "إسرائيل نفّذت هجوما جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتلّ مستهدفة بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ إسرائيل وأسقطت بعضها".

وأضاف المصدر أنّ "الهجوم أدّى إلى مقتل ثلاثة عسكريين وجرح سبعة آخرين وأوقع بعض الخسائر المادية".

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