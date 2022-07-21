أول تعليق من بايدن بعد إعلان إصابته بكورونا (فيديو)
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه بخير وذلك في أحدث ظهور له بعد ساعات من إعلان إصابته بفيروس كورونا.
وقال بايدن خلال مقطع فيديو:" أظن أنكم سمعتم هذا الصباح أنني أجريت تحليلا لفيروس كوورنا وتبين أن النتيجة إيحابية".
وتابع، تلقيت لقاحًا مضاعفًا، وتم الانتهاء منه. وأضاف، شكرًا يارفاق على اهتمامكم ، سيكون الأمر على ما يرام.
وكان البيت الأبيض أعلن، اليوم الخميس، أن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس الأميركي بكوفيد-19، وأنه يعاني من أعراض طفيفة، وسيواصل العمل لكن من العزل.
وقالت المتحدثة باسمه كارين جان بيير، إن بايدن (79 عاما) بدأ في تناول باكسلوفيد المضاد للفيروسات.
An update from me: pic.twitter.com/L2oCR0uUTu— President Biden (@POTUS) July 21, 2022
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