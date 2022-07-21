الجزائر تلقي القبض على مدير المخابرات التونسي السابق وتسلمه الى بلاده

المصدر: تونس - رويترز

قال مسؤول أمني تونسي لـ "رويترز"، اليوم الخميس، إن السلطات الجزائرية ألقت القبض على مدير المخابرات التونسي السابق لزهر لونقو بعد دخوله خلسة الى بلدة الجزائرية قرب الحدود التونسية وسلمته الى تونس.

ولونقو قيادي أمني سابق مثير للجدل، وشغل أيضا منصب ملحق أمني بسفارة تونس في باريس قبل أن يتم تنحيته ثم وضعه رهن الإقامة الجبرية وعزله من مهامه عقب سيطرة الرئيس قيس سعيد على السلطة التنفيذية وإغلاق البرلمان.

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