الكرملين ينفي الشائعات عن تدهور صحة بوتين: إنه بخير

المصدر: لندن - رويترز

قال الكرملين اليوم الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصحة جيدة، نافيا شائعات حول معاناته من مشاكل صحية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على سؤال خلال إفادته اليومية "كل شيء على ما يرام فيما يتعلق بصحته".

وأضاف "كما تعلمون خبراء الإعلام الأوكرانيون والأمريكيون والبريطانيون نشروا أنباء زائفة عديدة عن صحة الرئيس في الشهور الماضي. هذه كلها تقارير زائفة".

وسعل بوتين خلال ظهور علني أمس الأربعاء ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عنه قوله إنه أصيب بنزلة برد خفيفة خلال زيارة لإيران يوم الثلاثاء.

ونقل عن بوتين (69 عاما) قوله "كان الجو حارا جدا في طهران أمس...(درجة الحرارة) تجاوزت 38 (درجة مئوية)، وكان مكيف الهواء قويا جدا هناك. لذلك أعتذر".

وباتت صحة بوتين تحت المجهر على المستوى الدولي خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعدما تم تصويره وهو يجلس عند طرف طاولات طويلة في اجتماعاته مع مسؤولين محليين وأجانب كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا. كما ظهر في بعض الأحيان وهو يسير متصلبا فيما يبدو.

ورداً على سؤال حول الأمر خلال منتدى أمني في الولايات المتحدة أمس الأربعاء، قال مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز إن بوتين "يتمتع بصحة جيدة للغاية".

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