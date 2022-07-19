بوتين: الولايات المتحدة تتبع "نهجا مدمرا" في سوريا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن "عمل روسيا وإيران وتركيا لحل الأزمة في سوريا فعال بشكل عام".

واعتبر بوتين في الاجتماع الثلاثي لرؤساء الدول الضامنة لمسار أستانا أن "داعش وأشكال الإرهاب الأخرى يجب أن تنتهي إلى الأبد في سوريا".

وشدد بوتين على أنه "من المهم أن يكون السوريون مستعدين للبحث عن طرق للحل والتفاوض".

وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن النهج المدمر للدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة في سوريا.

وشدد على أن الوضع في الأراضي غير الخاضعة لسيطرة السلطات السورية "يثير القلق".

"إننا نرى أن التهديدات الحقيقية للجريمة والتطرف والانفصال تنبع من هذه المناطق، والنهج المدمر للدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة يساهم بشكل كبير في ذلك".

وأشار بوتين إلى أنه ينبغي عقد القمة الثلاثية المقبلة بصيغة أستانا في روسيا.

وأوضح بوتين: "أريد أيضًا أن أشير إلى أنه من المفترض أن تعقد القمة القادمة لثلاثي أستانا في بلدنا، وسنكون سعداء بالطبع برؤيتكم جميعًا، أيها الزملاء الأعزاء، في روسيا".

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