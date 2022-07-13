لوغانسك تتوقع إقامة علاقات دبلوماسية مع سورية قريبا

المصدر: وكالات

قال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، أنه يتوقع إقامة علاقات دبلوماسية مع سورية قريبا.

وقال للصحافيين الروس والأجانب خلال مؤتمر صحافي نظمته وزارة الدفاع الروسية أن القيادة السورية أعربت عن استعدادها للاعتراف بجمهورية لوغانسك الشعبية. لذلك، بمجرد اتمام المفاوضات حول هذا الأمر، من المحتمل أن نبدأ في إقامة العلاقات الدبلوماسية.

وأشار إلى أن لوغانسك ممتنة جدا لقيادة وشعب سورية على استعدادهم للاعتراف بالجمهورية.

وقال "هذا مهم للغاية بالنسبة لنا، لأنه عندما يتم الاعتراف بنا، نشعر وكأننا أعضاء كاملون في المجتمع الدولي".

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