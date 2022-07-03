وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتين بتحرير أراضي لوغانسك بالكامل

المصدر: وكالات

أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، بتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل.

أبلغ شويغو بوتين أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة للقوات المسلحة الروسية، جنبا إلى جنب مع الوحدات الشعبية التابعة للجيش الشعبي في لوغانسك، تم فرض السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك وعدد من المناطق المجاورة، وأكبرها بيلوغوروفكا ونوفودروزيسك ومالوريازانتسيفو وبيلايا غورا.

وأكد شويغو أنه تم إطباق السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك والمدن المجاورة، وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة خلال الـ24 الأخيرة 182 كيلومترا مربعا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news