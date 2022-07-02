احتجاجاً على الفقر وسوء الأوضاع.. ليبيون يهدمون مجلس النواب بالجرافات ويحرقون موجوداته ! (شاهد الفيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اقتحم متظاهرون في ليبيا الليلة الماضية مقر مجلس النواب الليبي في طبرق (شرق)، وعبثوا بمحتوياته، وأضرموا النيران بداخله، احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات المحتجين وهم يضرمون النيران أمام مجلس النواب قبل أن يقوموا باقتحامه ويشعلون النيران بداخله.

وشوهد محتجون وهم يلقون أوراقا ومستندات من نوافذ مجلس النواب بعد اقتحامهم المكاتب الإدارية بالمبنى.

وذكرت قناة "فبراير" الليبية أن أهالي طبرق هدموا مقر مجلس النواب باستخدام الشاحنات والمعدات الثقيلة (جرافات) وأن جرافة يقودها متظاهر أطاحت بقسم من بوابة مجمع المبنى، ما سهل على المتظاهرين اقتحامها، كما أضرموا النيران في سيارات أعضاء في مجلس النواب.

وألقى متظاهرون بوثائق في الهواء بعد أن أخذوها من المكاتب، فيما لوّح آخرون بالأعلام الخضراء (علم ليبيا في عهد معمر القذافي).

وجاءت التظاهرة في وقت تعاني البلاد منذ عدة أيام انقطاعا للتيار الكهربائي تفاقم بسبب إغلاق العديد من المرافق النفطية.

وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن تلك الأحداث تأتي بعد دعوات انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر يوم الجمعة احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها الشعب الليبي من انقطاع السيولة النقدية، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة جدا وغيرها من الأزمات.

وتظاهر العشرات أمام مجلس النواب، قبيل اقتحامه، ورددوا شعارات ضد الفساد وسوء الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد.

ووصف المتظاهرون أعضاء مجلس النواب الليبي بأنهم سبب من أسباب الفساد في البلاد.

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