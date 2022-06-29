سوريا تعترف باستقلال لوهانسك ودونيتسك شرق أوكرانيا

المصدر: وكالات

أعلنت سوريا اليوم الأربعاء الاعتراف باستقلال وسيادة جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية (سانا) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين القول إنه "سيجري التواصل مع كلا البلدين للاتفاق على أطر تعزيز العلاقات بما فيها إقامة علاقات دبلوماسية وفق القواعد المتبعة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في فبراير الماضي الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك كدولتين مستقلتين، وأعقب هذا الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.

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