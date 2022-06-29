موسكو تعلِق وقف عمليتها العسكرية على توقف قصف دونباس

المصدر: وكالات

أعلنت موسكو أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستستمر حتى يتوقف قصف دونباس ويتوقف التهديد من الأراضي الأوكرانية.

وقال النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي في اجتماع لمجلس الأمن التابع للمنظمة العالمية إن "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستستمر حتى يتوقف قصف دونباس ويتوقف التهديد من الأراضي الأوكرانية".

وقال بوليانسكي في تصريح خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في معرض تعليقه عن الأحاديث عن استهداف مركز للتسوف في كريمنشوك إنه "لم يتم توجيه ضربة له، بل إن الجيش الروسي شن ضربة بأسلحة دقيقة التوجيه على مستودعات تحوي أسلحة غربية وذخيرة وردت من الولايات المتحدة ودول أوروبية بالقرب من مصنع كريمنشوك للمركبات البرية".

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