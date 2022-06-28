بوتين يؤكد رغبته في تحسين العلاقات مع حركة طالبان

المصدر: دوشانبه - د ب أ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغبته في تحسين العلاقات مع حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية اليوم الثلاثاء عن بوتين قوله خلال زيارة لطاجيكستان الواقعة على الحدود مع أفغانستان:" نحن نبذل كل ما في وسعنا من أجل أن يعود الوضع في البلاد إلى طبيعته ومن أجل بناء علاقات مع القوى السياسية التي تسيطر على الوضع".

وكان وفد من طالبان حضر المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورج في روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة بوتين لطاجيكستان هي أول زيارة خارجية يقوم بها منذ اندلاع الحرب على أوكرانيا أواخر فبراير الماضي.

وخلال محادثاته مع نظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمن، قال بوتين إنه يريد أن يكون صورة عن الوضع في آسيا الوسطى وتحدث بوتين عن "المسؤولية المشتركة" حيال الاستقرار في المنطقة.

وتمتلك روسيا قاعدة عسكرية في الجمهورية السوفيتية السابقة، ويعتزم بوتين التوجه غدا الأربعاء إلى تركمانستان الواقعة أيضا في آسيا الوسطى وكذلك الجمهورية السوفيتية السابقة.

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