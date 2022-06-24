قيمتها 33 مليون دولار.. "جمارك" الكويت تضبط 4 ملايين حبة كبتاغون مع مهرب عربي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

في ضربة استباقية، ضبط رجال البحث والتحري في الإدارة العامة للجمارك في الكويت وافداً سوري الجنسية، بعد أن تقدم إلى الشحن الجوي في مطار الكويت لاستلام بضاعته حيث عثر بها على أكثر من 4 ملايين حبة كبتاغون.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر جمركي تأكيده أنه وبإشراف مدير البحث والتحري راشد البركة، وبمتابعة من نائبه خالد الرميح، وبعد مراقبة وتتبع لسير البضاعة من خروجها من تركيا حتى وصولها للكويت صباح أمس وبتفتيشها عثر على الحبوب المخدرة.

وأشار المصدر إلى أن البضاعة الممنوعة تخص وافداً سوري الجنسية تمكن من إخفاء أكثر من 4 ملايين حبة في مكائن للتغليف الحراري للهويات وتقدر قيمتها السوقية بما يزيد عن 10 ملايين دينار كويتي (أي ما يقرب من 33 مليون دولار أميركي)، وقد تم إحالته للجهات المختصة.

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