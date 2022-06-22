«النقل السورية» تكشف موعد استئناف الرحلات في مطار دمشق

المصدر: وكالات

أعلنت وزراة النقل السورية موعد استئناف الرحلات في مطار دمشق الدولي، وقالت الوزارة في بيان رسمي أن حركة المطار ستعود رسميا يوم غد الخميس 23 يونيو الجاري.

وكان مطار دمشق الدولي قد تعرض لهجوم إسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق، ما أسفر عن اضرار كبيرة ادت إلى تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة.

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