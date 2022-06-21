زيلينسكي: أفريقيا "رهينة" الحرب الروسية على أوكرانيا

المصدر: وكالات

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قارة أفريقيا بأنها "رهينة" لحرب روسيا التي تشنها على بلاده.

جاء هذا، خلال خطاب زيلينسكي أمام الاتحاد الأفريقي، تعليقا على الأوضاع الغذائية التي تسبب فيها الغزو الروسي ومنع صادرات الحبوب الأوكرانية، ونقص الحبوب والأسمدة المصدرة إلى أفريقيا والعالم، مما عرّض ملايين الأشخاص لخطر الجوع.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إن هناك "حاجة ملحة للحوار" لاستعادة الاستقرار العالمي.

وتحث الدول الغربية روسيا على الإفراج عن مخزون الحبوب الضخم الموجود داخل أوكرانيا وفك الحصار البحري لتصديره إلى الخارج.

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