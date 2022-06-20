مع اقتراب قرار الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا.. زيلينسكي يحذر من تكثيف روسيا للقتال

المصدر: وكالات

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، من أن روسيا قد تكثّف "نشاطها العدائي"، مع انتظار كييف صدور قرار تاريخي من الاتحاد الأوروبي بشأن طلب انضمامها.

ومع مرور نحو ثلاثة أشهر على الغزو الروسي، قال زيلينسكي إن هناك "بعض القرارات المصيرية بالنسبة لأوكرانيا"، مثل ذلك المتوقع صدوره عن الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، مضيفاً في خطابه المسائي أن "وحده القرار الإيجابي، سيكون في مصلحة كامل أوروبا".

وتابع قائلاً: "من الواضح أننا نتوقع أن تكثف روسيا نشاطها العدائي هذا الاسبوع .. نحن نستعد .. نحن جاهزون".

وقالت أوكرانيا إنها صدّت أيضا هجمات جديدة شنتها القوات الروسية على الجبهة الشرقية، التي هزّتها أسابيع من المعارك الضارية، مع محاولة روسيا السيطرة على منطقة دونباس الصناعية.

وتعهّد زيلينسكي بأن قواته لن تتخلى عن جنوب البلاد، وذلك خلال زيارة قام بها إلى خط المواجهة هناك.

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