ستولتنبرغ: الحرب في أوكرانيا قد تستمر «لسنوات»

المصدر: برلين - أ.ف.ب

حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، في مقابلة بصحيفة «بيلد» الألمانية، أمس، من أن الحرب في أوكرانيا قد تستمر «لسنوات»، وحث الدول الغربية على الدعم طويل الأمد لكييف.

وأكد: «علينا الاستعداد لاحتمال أن يستمر ذلك لسنوات، وألا نخفف دعمنا لأوكرانيا، حتى ولو ارتفعت الكلفة، ليس فقط على صعيد الدعم العسكري، لكن أيضاً بسبب أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي تشهد ارتفاعاً».

واعتبر أنه في حال حقق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أهدافه في أوكرانيا، كما فعل عند ضمه شبه جزيرة القرم في 2014، «فسنضطر عندها إلى دفع ثمن أعلى». وحث دول (الناتو) لمواصلة إرسال الأسلحة إلى كييف. وأكد: «مع أسلحة متطورة سيزيد احتمال صد قوات بوتين من دونباس».

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