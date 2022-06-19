"الناتو" يحذر من أن الحرب الروسية الأوكرانية "قد تستمر لسنوات"

المصدر: وكالات

حذر ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، من أن الحرب في أوكرانيا "قد تستمر لسنوات".

وأكد على ضرورة أن يكون الغرب مستعدا للاستمرار في تقدم الدعم إلى كييف.

وقال ستولتنبرغ في حديث أدلى به لصحيفة "بيلد أم سونتاغ" الألمانية إنه ما لم تدعم الدول الغربية أوكرانيا، سيستمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه، كما فعل بعد حربه ضد جورجيا عام 2008 والسيطرة على شبه جزيرة القرم عام 2014.

ولكن أمين عام الناتو أشار إلى أن أوكرانيا تملك فرصا أفضل لدحر الجيش الروسي إذا حصلت على أسلحة حديثة.

ويناشد المسؤولون في أوكرانيا الغرب تقديم المزيد من المساعدات العسكرية كي تستطيع كييف مواجهة الهجمات الروسية.

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