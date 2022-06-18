ميركل : مستعدة للتوسط في حل الأزمة الأوكرانية

المصدر: موقع الامارات اليوم

أعلنت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل عن استعدادها للوساطة في حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت ميركل في مقابلة مع منصة المعلومات "RND" إنها مستعدة للعمل كوسيط لحل النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وأشارت ميركل إلى أنها حاولت قبل وقت قصير من تركها السياسة إيجاد حلول للأزمة الأوكرانية، لكنها لم تنجح، ونفت أن القيادة الروسية كانت تنتظر تركها منصب المستشارة من أجل شن عملية عسكرية في أوكرانيا بحسب " انترفاكس".

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