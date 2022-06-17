«إنترفاكس»: روسيا مستعدة لمحادثات سلام وتحمّل كييف مسؤولية توقفها

المصدر: موسكو - رويترز

أفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، بأن كبير المفاوضين الروس قال أمس، إن موسكو مستعدة لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، لكنها لم تتلق رداً بعدُ على مقترحاتها الأخيرة.

ومنذ عقد محادثات متقطعة بين الجانبين في مارس الماضي، بما في ذلك اجتماع رفيع المستوى بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، توقفت المفاوضات بين البلدين.

ونقلت الوكالة عن كبير المفاوضين الروس، فلاديمير ميدينسكي، قوله أمس، إن كييف هي المسؤولة عن عدم إحراز تقدم.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان قد صرح قبيل توجهه إلى أوكرانيا أمس، بأنه يتوجب على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن يجلس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتفاوض حول سبل إنهاء الحرب.

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