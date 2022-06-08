أوكرانيا: لن نقبل باتفاق يجمد الصراع لسنوات

المصدر: كييف - د ب أ

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن بلاده ليست بحاجة لاتفاق سلام يجمد الصراع الراهن مع روسيا، أو لا يأخذ بعين الاعتبار مصالح البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن كوليبا القول لصحافيين في كييف إنه لن يتم الالتفات لأي اتفاقيات لا تلبي مصالح أوكرانيا.

وأضاف: "أوكرانيا ليست بحاجة إلى مينسك -3"، في إشارة إلى اتفاق سلام سابق، مشيراً إلى أنه لن يتم القبول بخطوط تقسيم أو وقف لإطلاق النار يجمد الوضع لسنوات ويزيد أمد الألم والمعاناة.

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