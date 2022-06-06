بوريس جونسون يواجه تصويتا بسحب الثقة

المصدر: وكالات

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تصويتا بسحب الثقة بمجلس العموم في وقت لاحق اليوم، بحسب توقعات.

ومن المتوقع أن يأتي الإعلان عن الخطوة سريعا على لسان غراهام باردي رئيس لجنة المحافظين المعنية بتنظيم مثل هذه التصويتات.

وازدادت التكهنات حول تصويت محتمل، في ظل استمرار مواجهة جونسون دعوات بالاستقالة على خلفية ظهوره في حفلات إبان فترة الإغلاق التي كانت مفروضة لمكافحة كوفيد.

وإذا تقدّم 54 عضوا من أعضاء حزب المحافظين بخطابات لحجب الثقة من جونسون سيجري التصويت على ذلك.

وكان الوزير السابق جيسي نورمان هو آخر من أكد قيامه بتلك الخطوة من بين أعضاء المحافظين.

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