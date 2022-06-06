إغلاق المجال الجوي يلغي زيارة لافروف إلى صربيا

المصدر: وكالات

قال مصدر رفيع في وزارة الخارجية الروسية لوكالة "إنترفاكس" للأنباء إن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى صربيا ألغيت بعد أن أعلنت دول حول صربيا إغلاق مجالها الجوي أمام طائرته.

وأكد المصدر صحة تقرير إعلامي صربي أفاد بأن بلغاريا ومقدونيا الشمالية وجمهورية الجبل الأسود أعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرة التي كانت ستقل وزير الخارجية الروسي إلى بلغراد اليوم.

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