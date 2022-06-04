روسيا تسقط طائرة عسكرية أوكرانية محملة بأسلحة

المصدر: موسكو - رويترز

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن قواتها أسقطت طائرة نقل عسكرية أوكرانية محملة بأسلحة وذخائر بالقرب من ميناء أوديسا على البحر الأسود.

وأضافت الوزارة أن الصواريخ الروسية أصابت أيضا مركز تدريب على المدفعية في منطقة سومي الأوكرانية كان مدربون أجانب يعملون فيه. وذكرت أن ضربة أخرى دمرت موقعا "لأجانب" في منطقة أوديسا.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه التصريحات من مصادر مستقلة.

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