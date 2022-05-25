بوتين يعين حارسه الشخصي في منصب وزير بعد محاولة اغتيال فاشلة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعيين حارسه الشخصي، القائد ألكسندر كارينكوف في منصب وزير الدولة للشئون الطارئة، وذلك بعد مقتل المسئول السابق عن هذا المنصب في ظروف غامضة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن وزير الطوارئ السابق بعدما سقط من ارتفاع 90 قدما- نحو 28 مترًا- في ظروف غامضة؛ قرر بوتين ترقية حارسه الشخصي.

وكان رئيس المخابرات الأوكرانية، كيريلو بودانوف، قد روى في تصريحات- نشرت لأول مرة في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نجا من محاولة اغتيال فاشلة، بعد وقت قصير من بدء حربه في أوكرانيا، حيث تحدث بودانوف عن تفاصيل محاولة اغتيال بوتين.

وأضاف كيريلو بودانوف، أن بوتين تعرض لهجوم من قبل ممثلي القوقاز، وهي منطقة تضم أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وأجزاء من جنوب روسيا، قبل حوالي شهرين.

وأوضح أن محاولة اغتيال بوتين، باءت بالفشل، فعلى الرغم من إخفاء تفاصيل الواقعة عن الإعلام حينها؛ إلا أن محاولة الاغتيال قد حدثت بالفعل، وفقًا لما نشرته ديلي ميل.

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