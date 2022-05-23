إصابات كورونا الجديدة في السعودية تواصل الارتفاع

المصدر: الرياض - د ب أ

أظهرت بيانات لوزارة الصحة السعودية اليوم، تواصل ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بكورونا في المملكة.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 763692 حالة مؤكدة، بزيادة 650 إصابة عن المسجلة أمس، والتي بلغت 467 حالة، مقابل 411 إصابة في اليوم السابق.

وتم تسجيل 538 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 748030 حالة، (97% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأظهرت البيانات تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 9131 حالة وفاة، فيما توجد 73 حالة إصابة حرجة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news