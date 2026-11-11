ثمن محتمل لخسارة الوزن.. تحذير أميركي جديد من خطر يهدد البصر

أعلنت السلطات الصحية الأميركية أن أدوية إنقاص الوزن الشائعة، بما فيها "أوزمبيك" و"ويغوفي"، ستحمل تحذيرا جديدا بشأن أحد آثارها الجانبية النادرة المحتملة، الذي قد يؤدي في بعض الحالات إلى فقدان البصر بصورة دائمة.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية إن التحذير من هذا الخطر سيُضاف إلى النشرات الطبية والملصقات التحذيرية لجميع الأدوية المنتمية إلى فئة ناهضات مستقبلات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1 (GLP-1)، وهي أدوية واسعة الانتشار تُستخدم لعلاج السمنة والسكري وعدد من الحالات الطبية الأخرى.

وتضم هذه الفئة نحو 12 دواء، تتوافر على شكل حقن أو أقراص تؤخذ عن طريق الفم، وتشمل علامات تجارية معروفة وواسعة الاستخدام، مثل "زيبباوند" و"مونجارو".

ما الحالة المرضية التي قد تسبب فقدان البصر؟

تُعرف الحالة المرضية باسم الاعتلال العصبي البصري الإقفاري الأمامي غير الشرياني، ويُشار إليها اختصارا بـ(NAION).

ويمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى فقدان كبير في القدرة على الإبصار، وقد يكون الضرر دائما في بعض الحالات.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن هذه المشكلة، التي وردت تقارير عن حدوثها لدى مستخدمي جميع أدوية GLP-1، تنجم عن انخفاض تدفق الدم إلى العصب البصري، المسؤول عن نقل المعلومات البصرية من العين إلى الدماغ، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

لكن الإدارة أشارت إلى أن السبب الأساسي وراء حدوث هذا الاضطراب لا يزال غير مفهوم بصورة كاملة.

كيف اكتُشف الخطر المحتمل؟

بدأ علماء إدارة الغذاء والدواء الأميركية التحقيق في هذه المشكلة عقب نشر دراسة طبية عام 2024، ربطت بين الإصابة بهذا الاضطراب البصري وبعض المرضى الذين كانوا يتناولون مادة "سيماغلوتايد".

وهذه المادة هي المكون الدوائي الفعال في عدد من أدوية السكري وإنقاص الوزن، ومنها "أوزمبيك" و"ويغوفي".

وأثار نشر الدراسة تساؤلات بشأن احتمال وجود علاقة بين استخدام هذه الأدوية وزيادة خطر الإصابة باعتلال العصب البصري الإقفاري.

ماذا كشفت مراجعة 125 تجربة سريرية؟

أجرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية تحليلا شمل أكثر من 125 تجربة سريرية لتقييم مدى انتشار هذه المشكلة بين مستخدمي أدوية GLP-1.

وأظهرت النتائج أن الإصابة بهذا الاضطراب البصري سُجلت لدى نحو 6 أشخاص من كل 100 ألف مريض تناولوا أحد أدوية هذه الفئة لمدة عام واحد على الأقل.

في المقابل، كان معدل الإصابة أقل من 4 حالات لكل 100 ألف شخص بين المشاركين الذين تلقوا علاجا وهميا أو استخدموا أنواعا أخرى من الأدوية الخافضة لمستويات السكر في الدم.

وأشارت هذه النتائج إلى ارتفاع طفيف في معدل الإصابة بين مستخدمي أدوية GLP-1، رغم أن الحالة تظل نادرة للغاية.

كما رصدت الإدارة بلاغات إضافية عن الإصابة بهذا الاضطراب ضمن نظامها الإلكتروني المخصص لتلقي التقارير المتعلقة بالأضرار الدوائية والآثار الجانبية للأدوية.

ما الأعراض التي تستدعي الانتباه؟

بحسب إدارة الغذاء والدواء الأميركية، تشمل الأعراض المحتملة لهذا الاضطراب:

- تشوش الرؤية: عدم القدرة على رؤية الأشياء بوضوح.

- ظهور بقع عمياء: فقدان الرؤية في أجزاء محددة من المجال البصري.

- اضطراب إدراك الألوان: ظهور الألوان بصورة مشوهة أو مختلفة عن طبيعتها.

- اضطرابات بصرية أخرى: حدوث تغيرات غير طبيعية في القدرة على الإبصار.

وشددت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على ضرورة التواصل فورا مع أحد المتخصصين في الرعاية الصحية عند ظهور أي من هذه الأعراض.