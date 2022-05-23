العراق يعطل الدوام الرسمي لسوء الأحوال الجوية

المصدر: بغداد - د ب أ

أعلنت الحكومة العراقية تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الرسمية في أرجاء البلاد اليوم الإثنين على خلفية تعرض البلاد لموجة غبار كثيفة وسوء الأحوال الجوية.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وجه بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية، عدا الدوائر الصحيّة والأمنيّة والخدميّة يوم الإثنين بسبب سوء الأحوال الجوية، ودخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من العراق.

كما أعلن وزير التربية علي حميد الدليمي أنه "نظراً للتوقعات الجوية بحصول عاصفة ترابية ، وحرصاً منا على سلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة تقرر تأجيل إمتحانات تلاميذ الصف السادس الإبتدائي والصفوف غير المنتهية ليوم الأثنين إلى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول المعلن بسبب سوء الأحوال الجوية".

وأعلنت إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أنها ستستأنف رحلات الناقل الوطني المجدولة ليوم الإثنين بعد إنتهاء العاصفة الترابية وعودة مدى الرؤية ضمن الحدود المسموح بها وفق متطلبات سلطة الطيران المدني العراقي.

وقررت إدارة معرض العراق الدولي للكتاب المقام على أرض معرض بغداد الدولي، بمشاركة دور نشر عراقية وعربية وأجنبية، غلق أبواب المعرض اليوم وتمديد فترة المعرض إلى يوم إضافي على خلفية العواصف الترابية.

وبحسب مصادر في هيئة الأنواء الجوية، فإن العواصف الترابية دخلت العراق مساء الأحد وستبلغ ذروتها عند ساعات الصباح اليوم الإثنين، فيما أهابت مديرية المرور العامة أصحاب السيارات بعدم الخروج أو السفر بين المحافظات ونقل البضائع نظرا لسوء الأحوال الجوية والتصاعد الكثيف للعواصف الترابية، في حين شرعت المستشفيات العراقية والمراكز الطبية برفع درجة استعداداتها لاستقبال الحالات الطبية الحرجة من جراء الاختناق وأمراض الجهاز التنفسي.

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