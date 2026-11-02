عانق والدته أخيراً بعد رحلة استمرت 28 عاماً.. مغامر يقطع 50 ألف كم بدون وسيلة نقل

وصل المغامر البريطاني كارل بوشبي إلى بلاده اليوم (الاثنين) بعد رحلة استمرت 28 عاماً قطع خلالها 50 ألف كيلومتر انطلاقاً من تشيلي ليعبر أربع قارّات من دون استخدام أي وسيلة نقل.

وتمسّك بوشبي الذي انطلق من أميركا الجنوبية عام 1998 بقاعدتين ذهبيتين طوال الرحلة: تجنب جميع وسائل النقل والامتناع عن العودة قبل استكمال التحدي.

واستُقبل اليوم وسط مدينة هال في شمال غرب إنجلترا حيث كان بانتظاره حشد من نحو 1000 شخص. وتوجّه بالشكر لجميع من دعموه أثناء رحلته. وقال: «لم أقم بذلك وحدي»، مشيراً إلى أن الإنجاز كان ثمرة «جهد عالمي»، بعدما أشادت به رئيسة بلدية هال ماريا كاورد.

وأضاف: «لن تصدّقوا عدد الأشخاص الذين ساهموا في ذلك، لمساعدتنا على تخطي مختلف العراقيل التي واجهتنا. واجهنا حكومات وتحديات تعد من بين الأصعب».

وفي طريق العودة إلى مدينته، قطع الأميركيتين وعبر مضيق بيرنغ المجمّد من ألاسكا إلى روسيا وأجزاء من آسيا الوسطى وأوروبا بين أدغال وجبال وصحارى.

وقوبل بالتصفيق أثناء عبوره جسر هامبر الشهير بالقرب من هال وسط ضباب كثيف، قبل وصوله أخيراً إلى وسط المدينة ومتابعة طريقه إلى منزل والدته.

وحظي المظلي السابق البالغ 57 عاماً والذي جر أمتعته معه على متن عربة ذات إطار معدني، باستقبال رسمي اليوم. كما التقي والدته أنجيلا ونجله آدم البالغ 36 عاماً وحفيدته البالغة 12 عاماً والتي لم يسبق أن التقاها.

وبدأ مغامرته عندما كان في الـ29 من عمره عقب انهيار زواجه وعودة زوجته إلى إيرلندا الشمالية برفقة ابنهما. وأُجبر على التوقف مرّات عديدة، بما في ذلك عندما رفضت موسكو منحه تأشيرة. كما عطّلته الأزمة المالية عام 2008 ومن ثم وباء كوفيد-19. وأمضى تلك الفترات في المكسيك قبل أن يستأنف رحلته من النقطة ذاتها التي توقف عندها فور حل كل مشكلة واجهته. وقطع المانش سباحة مطلع أكتوبر الماضي للعودة إلى المملكة المتحدة.

وقال في بيان لاحقاً: «إنه شعور جيّد بأن أكون على تراب المملكة المتحدة بعد كل هذه السنوات»، مؤكداً أن رحلته «لم تكن سهلة». وأضاف: «نستطيع جميعا تحقيق أكثر مما يمكننا تخيّله».

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس من شمال فرنسا في سبتمبر، أعرب بوشبي عن بعض المخاوف من العودة إلى حياة أكثر طبيعية في بريطانيا. وقال «يتوجب عليّ التكيّف والاندماج مجددا في عالم الكبار».