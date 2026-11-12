رضيع حي بعد 24 ساعة من دفنه تحت الأرض في قفص للكلاب

عثرت فرق الإنقاذ على طفل يبلغ من العمر 11 شهرًا حيًا، بعدما ظل مفقودًا لأكثر من يوم، قبل اكتشافه داخل قفص للكلاب مدفون في منطقة حرجية بولاية ساوث كارولاينا.

وبحسب تقرير نشرته مجلة "بيبول"، فإن الطفل كواه شارب اختفى يوم الاثنين 9 نوفمبر، بعدما تركته والدته في رعاية والده مايكل كومر، البالغ 25 عامًا، لبعض الوقت. وعندما وصلت مقدمة رعاية أخرى إلى المنزل، لم تجد الطفل أو والده، ما دفع السلطات إلى إطلاق عملية بحث واسعة.

وشارك نحو 100 من عناصر الشرطة والإطفاء وفرق الطوارئ في عمليات البحث، بمساندة وكالات أمنية أخرى. وفي أثناء تمشيط منطقة قريبة من منزل والد المشتبه به، لاحظ الباحثون وجود تربة حديثة في منطقة حرجية، فبدأوا بفحص المكان.

وجاءت اللحظة الحاسمة عندما سمع أفراد الفريق صوت بكاء طفل من تحت التراب، ليكتشفوا الرضيع داخل قفص ملفوف بمنشفة ومدفون في حفرة ضحلة. وقال قائد شرطة مقاطعة ليكسينغتون، جاي كون، إن الطفل ربما تمكن من البقاء على قيد الحياة بفضل وجود مساحة هوائية وفرتها المنشفة، مشيرًا أيضًا إلى أن انخفاض درجات الحرارة ربما ساعد في نجاته.

ونُقل الطفل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، فيما أعربت السلطات عن أملها في تعافيه الكامل.

وأُلقي القبض على والده مساء الإثنين، للتحقيق معه في الواقعة.