عسكريون أوكرانيون يرفضون تنفيذ الأوامر: يدفعوننا للموت..«فيديو»

المصدر: موقع الامارات اليوم

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجنود في الجيش الأوكراني يشتكون من قيادتهم ويرفضون المشاركة في الأعمال القتالية، رافضين تنفيذ الأوامر.

وقال عسكري وعلى خلفيته مجموعة من رفاقه، في رسالة مصورة إلى رئيس أوكرانيا ورئيس أركان الجيش: «نرفض تنفيذ المهام القتالية لأنه ليس لدينا تعزيزات ولا معدات ثقيلة. يدفعوننا إلى الموت المحقق».

وذكر العسكري أنهم أفراد من الكتيبة الثالثة للواء 115 للجيش الأوكراني، وهي وحدة كلفت بمهام قتالية في منطقة سيفيرودونيتسك الواقعة في جمهورية لوغانسك الشعبية والتي تشهد أشرس معارك في الأيام الأخيرة.

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