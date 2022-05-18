روسيا: محادثات السلام مع أوكرانيا لا تتقدم

المصدر: موسكو - رويترز

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد أي تحرك في محادثات السلام مع أوكرانيا وإن كييف تظهر إحجاما تاما عن مواصلة هذه المحادثات.

وأضاف بيسكوف "المفاوضات لا تتقدم ونلاحظ عدم رغبة المفاوضين الأوكرانيين تماما في مواصلة هذه العملية".

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أمس الثلاثاء عن نائب وزير الخارجية اندريه رودينكو قوله إن روسيا وأوكرانيا لا تجريان محادثات "بأي شكل من الأشكال" وإن كييف "انسحبت عمليا من عملية التفاوض".

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