سلطان عمان ينعى الشيخ خليفة بن زايد ويعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعـلام

المصدر: مسقط - وام

نعى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن ديوان البلاط السلطاني والذي نقلته وكالة الأنباء العمانية :

" إيمانا بقضاء الله وقدره، وبتأثر وحزن بالغين تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيـثـم بـن طـارق المعظـم نبأ وفاة أخيـه المغفور له بإذن الله تعالى صـاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذي كان أحد القادة العرب الذين عملوا لخدمة أمتهم العربية والإسلامية وقاد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعزيمة ومثابرة حتى أضحت معلما يشار إليه في كافة المجالات.

وقـد أصـدر جلالة السلطان أوامـره السامية بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعـلام في القطاعين العام والخاص وفي سفارات سلطنة عمان في الخارج لمدة ثلاثة أيام ابتداء من هذا اليوم الجمعة الموافق 13/5/2022م ولغاية يوم الأحد الموافق 15/5/2022م.

وإذ تشارك سلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبا الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحـدة أحـزانهم في مصابهم الجلل؛ لتدعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بفيض رحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وأن يمـد عائلته الكريمـة وإخوتـه أصحاب السمو الشيوخ وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق بجميل الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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