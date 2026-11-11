رئيس الدولة ومحمد بن راشد: دولتنا أظهرت قوة وكفاءة في مواجهة التحديات.. وفخورون بفِرَق عملنا وولاء مجتمعنا وجنود قواتنا

حضر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، التي تشهد مشاركة قيادات ومسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية، لمناقشة المصالح الوطنية، والأولويات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز منظومة العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي وإشراك جميع القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة حاضراً ومستقبلاً.

كما حضرها سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام.

وشهد سموهم جلسة تحت عنوان «بنظهر أقوى»، سلّطت الضوء على مستوى جاهزية دولة الإمارات في التعامل مع التحديات الاستثنائية التي شهدتها خلال 2026 على مختلف المستويات، ونجاحها في تجاوزها بفضل كفاءة مؤسساتها العسكرية والمدنية ووعي مجتمعها وقوة تماسكه وترابطه.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «حضرتُ وأخي محمد بن راشد جلسة (بنظهر أقوى)، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والتي عكست مناقشاتها ما أظهرته الدولة من قوة وكفاءة في مواجهة التحديات، بفضل وحدتها وكفاءة مؤسساتها وجاهزيتها ووعي شعبها والمقيمين على أرضها، إضافة إلى قوة مجتمعها وروح المسؤولية التي تميزه، فكل فرد في هذا المجتمع له بصمة ودور فيما تعيشه بلادنا من أمن واستقرار وتقدم».

وأضاف سموّه: «ستواصل الإمارات مسيرتها بثقة وثبات نحو المستقبل، مستندة إلى إدراك راسخ لطبيعة المتغيرات والتحديات واستعداد دائم للتعامل معها، ومتمسكة بقيمها ومبادئها الراسخة، وواضعة أمنها وسيادتها على قمة أولوياتها».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «شهدت رفقة أخي محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله جلسة رئيسية ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات بعنوان (بنظهر أقوى).. ناقشت الجلسة جاهزيتنا الوطنية في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والطبية واللوجستية والتعليمية للأحداث الاستثنائية التي شهدها العام الحالي».

وأضاف سموّه: «دولة الإمارات أظهرت للعالم قدراتها الحقيقية خلال الأحداث.. صلابتها العسكرية والاقتصادية ومرونتها الوطنية وقوة وحكمة حكومتها».

وتابع سموّه: «فخورين بفرق عملنا.. فخورين بولاء مجتمعنا.. فخورين بجنود قواتنا.. وفخورين برئيس دولتنا... فخورين بدولة الإمارات العربية المتحدة».

وتناولت الجلسة عدداً من الموضوعات ذات الأولوية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تعزيز جاهزية الدولة ومرونتها في مختلف الظروف، وضمان استدامة التنمية واستمرارية الأعمال والخدمات الحيوية، بما يُجسّد تكامل الجهود الوطنية وكفاءة المؤسسات وقدرتها على مواكبة التطورات والمستجدات إلى جانب الاستعداد لمتطلبات المستقبل، وتعزيز المكتسبات الوطنية لدعم مسيرة دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.

وأكد المشاركون أن دولة الإمارات ستواصل مسيرتها تجاه المستقبل بخطى قوية وواثقة وأعلى مستوى من الجاهزية، وذلك انطلاقاً من رؤية طموحة تضع الأمن والاستقرار والاستعداد لتغيرات المستقبل وتحدياته في قمة الأولويات.

كما حضر الجلسة كل من سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين.

كما شهدها، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسموّ الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين في الدولة.

رئيس الدولة:

. كل فرد في هذا المجتمع له بصمة ودور في ما تعيشه بلادنا من أمن واستقرار وتقدم.

محمد بن راشد:

. الإمارات أظهرت للعالم قدراتها الحقيقية خلال الأحداث.. صلابتها العسكرية والاقتصادية، ومرونتها الوطنية، وقوة وحكمة حكومتها.