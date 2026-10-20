خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس وزراء سنغافورة في متحف زايد الوطني

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم في متحف زايد الوطني، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة لورانس وونغ، الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، وما يربط البلدين الصديقين من شراكة وثيقة تقوم على الثقة المتبادلة والرؤى المشتركة، والحرص على مواصلة تعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم تطلعات شعبيهما نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.

واصطحب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس وزراء سنغافورة في جولة بمتحف زايد الوطني، الذي يُجسِّد إرث المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، ورؤيته التي تستند إلى قيم التسامح والانفتاح والتواصل الحضاري، والتي أرست نهج دولة الإمارات في بناء جسور الصداقة والتعاون مع شعوب العالم.

حضر اللقاء: الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة فيصل عبدالعزيز البناي، ورئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي محمد خليفة المبارك، ورئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي أحمد تميم الكتّاب، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي سيف سعيد غباش، وسفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة الدكتور عبدالناصر جمال الشعالي.