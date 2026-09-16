رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، أمس، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، خصوصاً في المجالات التنموية والاقتصادية، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس السوري الذي قام بزيارة عمل إلى الدولة شارك خلالها في فعاليات «قمة الإعلام العربي 2026» التي تعقد في دبي.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، والرئيس أحمد الشرع، حرصهما المتبادل على مواصلة دفع مسار العلاقات الإماراتية السورية، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التنمية، وبناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً لشعبيهما.

وأشار الجانبان في هذا السياق، إلى أهمية زيارة الوفد الاقتصادي الإماراتي إلى سورية، أخيراً، في تعزيز التعاون ووضع أطر تدعم التعافي الاقتصادي، وتسهم في تطوير المشروعات الاستراتيجية عبر شراكات تنموية مستدامة تخدم أولويات التنمية في البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى قمة الإعلام العربي، وأهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها. وأعرب سموه عن شكره للرئيس لتلبية الدعوة إلى المشاركة في القمة.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على مستقبل المنطقة وأمنها واستقرارها، مؤكدين أهمية العمل على إرساء ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بما فيه مصلحة جميع شعوب العالم وتنميتها.

حضر المجلس، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين والضيوف.

وقد غادر الرئيس السوري البلاد في ختام زيارته، حيث كان في وداعه في المطار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين.

• رئيس الدولة والرئيس السوري أكدا الحرص على دفع مسار العلاقات الإماراتية السورية، بما يحقق تطلعات البلدين نحو التنمية وبناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً لشعبيهما.

• الجانبان أكدا أهمية زيارة الوفد الاقتصادي الإماراتي إلى سورية أخيراً في تعزيز التعاون ووضع أطر تدعم التعافي الاقتصادي، وتطوير المشروعات الاستراتيجية عبر شراكات تنموية مستدامة.