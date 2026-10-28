رئيس الدولة ومحمد بن راشد: أمن الإنسان وسلامته الأولوية القصوى والقيمة الأسمى للإمارات

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، طاقم طائرة «فلاي دبي»، خلال واقعة رحلة يوم 30 سبتمبر الماضي.

وأشاد سموهما، خلال اللقاء، بدور الطاقم وشجاعته، مثمنين المسؤولية العالية التي تحلى بها في الحفاظ على سلامة الركاب وأمنهم، مؤكدَين أن الحفاظ على أمن الإنسان وسلامته هما الأولوية القصوى والقيمة الأسمى لدولة الإمارات.

ومنح صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، لطاقم طائرة «فلاي دبي»، تقديراً لشجاعتهم ودورهم في الحفاظ على سلامة الركاب، في واقعة رحلة «فلاي دبي» يوم 30 سبتمبر الماضي.

وقلّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الطاقم الأوسمة، مشيداً بدورهم ومستوى المسؤولية التي تحلوا بها في الحفاظ على سلامة المسافرين وأمنهم.

من جانبهم، أعرب أفراد الطاقم، خلال المراسم، عن شكرهم لصاحب السموّ رئيس الدولة لهذا التكريم واعتزازهم بالوسام.

حضر المجلس كلٌّ من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسموّ الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسموّ الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والضيوف.

وحضر مراسم التكريم سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وعدد من المسؤولين.

• رئيس الدولة ومحمد بن راشد يثمنان شجاعة الطاقم، والمسؤولية العالية التي تحلى بها، في الحفاظ على سلامة الركاب وأمنهم.