زيلينسكي يعد شعب أوكرانيا بالاحتفال بالنصر في المستقبل

المصدر: كييف - د ب أ

وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين شعب أوكرانيا بالاحتفال بالنصر في المستقبل، مع رفض المحاولات الروسية لوصف الحرب بأنها جزء من مساع لـ"تخليص أوكرانيا من النازية".

وقال زيلينسكي في بيان: "نحن فخورون بأسلافنا الذين هزموا النازية مع دول أخرى في التحالف ضد هتلر. ولن نسمح لأي شخص بضم هذا النصر، ولن نسمح بالاستيلاء عليه".

وأضاف: "لقد حلم عدونا بأننا سوف نرفض الاحتفال بالتاسع من مايو والانتصار على النازية. حتى تتاح الفرصة لكلمة القضاء على النازية".

وتابع: "في يوم النصر على النازية، نحارب من أجل نصر جديد ... لأن هناك من يقاتل من أجل القيصر الأب والفوهرر (هتلر) والحزب والزعيم، بينما نحن نقاتل من أجل الوطن ... لم يذهب انتصار أجدادنا هباء، إن أوكرانيا سوف تشهد عرض النصر - انتصار أوكرانيا".

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