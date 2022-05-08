60 شخصا "في حكم الأموات" جراء قصف روسي على مدرسة أوكرانية

المصدر: وكالات

قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم، إن 60 شخصا "في حكم الأموات" في قصف روسي على مدرسة في قرية بيلوهوريفكا في الجزءالذي تسيطر عليه كييف من منطقة لوغانسك شرقي البلاد، وفقا لما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وقبل ذلك كان حاكم منطقة لوغانسك الأوكرانية سيرهي جايداي، قد أعلن، اليوم، أن شخصين لقيا حتفهما، مضيفا أن روسيا "أسقطت قنبلة بعد ظهر أمس السبت على المدرسة التي كان يحتمي بداخلها نحو 90 شخصاً، وأنه قد جرى إنقاذ 30 منهم.

وكتب جايداي في منشور على تطبيق المراسلة تيليغرام، "أصيب 7 من الناجين.. من المرجح أن 60 شخصاً قضوا نحبهم تحت أنقاض المبنى".

وقال إن السلطات كافحت لما يقرب من أربع ساعات لإخماد النيران .

وهاجم جايداي روسيا لقصفها المدرسة التي كانت عبارة ملجأ فيه الكثير من الأطفال.

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