مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بإطلاق نار في المكسيك

المصدر: وكالات

قال السلطات المكسيكية، اليوم، إن شخصا لقى مصرعه وأصيب 6 آخرون في عمليات إطلاق نار استهدفت عدة حانات في منطقة كانكون السياحية المكسيكية جنوب شرق البلاد.

وقال مكتب المدعي العام في بيان مقتضب نشره على موقعه الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي "جرح ستة أشخاص وقُتل آخر بالرصاص".

وقالت فرق الإسعاف إن إطلاق نار سُجل مساء في أربع حانات. وقد قتل شخص في حانة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حانتين من الحانات الأربع تلقتا تهديدات قبل أيام. وأثار إطلاق النار الذعر في صفوف رواد هذه الحانات، على ما أضافت وسائل الإعلام.

وأفاد مكتب المدعي العام في ولاية كينتانا رو حيث كانكون، بتوقيف شخص واحد.

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