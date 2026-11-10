رئيس «طيران الإمارات» يؤجل خططه للتقاعد

قال رئيس طيران الإمارات، السير تيم كلارك، إنه كان يفكر في التنحي عن منصبه بعد تحقيق الشركة أرباحاً قياسية في وقت سابق من العام، إلا أن التوترات في المنطقة عرقلت خططه للتقاعد.

وأضاف كلارك، خلال القمة الاقتصادية السنوية التي تنظمها صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» في برلين: «ظننت أن الوقت قد حان، وفجأة اندلعت الحرب. ها نحن هنا مرة أخرى»، وفقاً لوكالة «بلومبيرغ».

وأشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تعرقل فيها أحداث عالمية خططه للتقاعد، بعدما تسببت جائحة كورونا، التي بدأت في عام 2019، في تأجيل تلك الخطط سابقاً.