بايدن يحذر من "سمّ" المعلومات المضللة في الحرب الأوكرانية

المصدر: وكالات

عاد الرئيس والنكات فيما سقطت القفازات والكمامات، مع عودة عشاء جمعية المراسلين المعتمدين في البيت الأبيض في واشنطن، أمسد، بعد توقف استمر سنتين بسبب الجائحة.

وهزأ الرئيس جو بايدن من تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي، وانتقد سلفه دونالد ترامب لعدم حضوره مأدبة العشاء السنوية هذه خلال فترة ولايته، وتقبل نكات مضيف الأمسية الممثل الكوميدي تريفور نوا.

كذلك تطرق العشاء إلى مواضيع جدية مثل الصراع في أوكرانيا، والتحديات التي تواجه الديمقراطية، وحرية الإعلام في الداخل والخارج.

قال بايدن في كلمته الافتتاحية، «أنا متحمس جداً لوجودي هنا الليلة مع المجموعة الأميركية الوحيدة التي تقل شعبيتها من شعبيتي»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأقر بايدن بأن السنوات الماضية كانت صعبة. وقال ساخراً، «كانت لدينا آفة مروعة أعقبها عامان من (كوفيد)».

ثم أخذ كلامه منحنى أكثر جدية مشيداً بالصحافيين الذين يغطون الحرب في أوكرانيا، ومحذراً من «سم يمر عبر ديمقراطيتنا... مع تزايد المعلومات المضللة بشكل كبير».

وأضاف: «أنتم، الصحافة الحرة، أهميتكم أكبر مما كانت عليه في القرن الماضي».

كذلك، وجهت خلال العشاء تحية إلى تضحيات الصحافيين في مناطق الحرب.

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