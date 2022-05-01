الدفاع الروسية: تدمير مدرج مطار أوديسا ومخازن لأسلحة أميركية وأوروبية

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، تدمير مدرج مطار أوديسا، ومخازن أسلحة أمريكية وأوروبية بصواريخ "أونيكس" عالية الدقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحافية، إن القوات الجوفضائية الروسية قصفت بصواريخ جوية عالية الدقة 7 منشآت عسكرية من بينها: أربعة نقاط لتجمع القوات العسكرية وتركيز المعدات، بالإضافة إلى 3 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية ومناطق في مقاطعة خاركوف.

كذلك دمر الطيران العملياتي والتكتيكي نظامين من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-300" الأوكرانية في منطقتي زابوروجيه وأرتيموفسك.

كما تم قصف مستودعا للذخيرة والوقود في زابوروجيه، بالإضافة إلى 15 نقطة تمركز للقوات الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إنه نتيجة نتيجة للضربات، تم القضاء على حوالي 140 فردا وتدمير 19 عربة مصفحة تابعة لقوات الأوكرانية.

وفي منطقة غروشيفاكي استهدفت القوات الصاروخية والمدفعية، 786 منطقة تمركز لقوات الجيش الأوكراني والمعدات العسكرية، و24 مركز قيادة و3 مستودعات للصواريخ والمدفعية والذخيرة.

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