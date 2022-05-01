استقالة نائب بريطاني بعد اعترافه بمشاهدة لقطات إباحية في البرلمان

المصدر: وكالات

قال النائب البريطاني نيل باريش إنه استقال من منصبه في البرلمان بعد أن اعترف بـمشاهدة مواد إباحية مرتين في البرلمان. بحسب موقع "بي بي سي" البريطاني.

وقال باريش، الذي مثل تيفرتون و هونيتون في ديفون منذ عام 2010، إنها كانت "لحظة جنون".

وتابع قائلا إن المرة الأولى كانت عرضية بعد الاطلاع على موقع للجرارات على شبكة الإنترنت، لكن المرة الثانية - في مجلس العموم - كانت متعمدة.

وأوقف حزب المحافظين النائب عن العمل الجمعة بسبب هذه المزاعم.

وأبلغت زميلتان للنائب أنه كان يشاهد محتوى للبالغين على هاتفه بينما كان جالسًا بالقرب منهما.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news