للمرة الأولى.. روسيا تستخدم غواصات لمهاجمة أهدافا أوكرانية

المصدر: موسكو - رويترز

استخدمت روسيا غواصة تعمل بالديزل في البحر الأسود لضرب أهداف عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز من طراز كاليبر، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها موسكو عن استخدام أسطولها من الغواصات في قصف جارتها.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو يظهر وابلا من صواريخ كاليبر تنطلق من البحر وتحلق في الأفق صوب ما قالت الوزارة إنها أهداف عسكرية أوكرانية.

أفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الجمعة أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الروسي عن استخدام غواصات لمهاجمة أهداف أوكرانية.

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