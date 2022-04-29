انفجار في الموصل.. والمحافظ ينفي وقوع عمل إرهابي

المصدر: وكالات

نفت السلطات المحلية في مدنية الموصل، شمالي العراق استهداف المدينة، مساء أمس، بعمل إرهابي. في منطقة المجموعة الثقافية في الجانب الأيسر من المدينة.

وقال محافظ نينوى إن الحادث "نجم عن انفجار أسطوانة غاز داخل مركبة مدنية كانت مركونة قرب محل لبيع الألبسة العسكرية، وقد أصيب مدنيان اثنان كانا على مقربة من الموقع الذي يشهد اكتظاظا بحركة المارة في ساعات المساء".

وكانت خلية الإعلام الأمني قالت في وقت سابق، أمس، إن مدنيا أصيب إثر انفجار "داخل عجلة نوع (أوبل فكترا) داخل شارع فرعي خلف شارع المجموعة الثقافية في مدينة الموصل، مما أدى إلى احتراق العجلة، كمعلومات أولية عن الحادث".

وأوضح رئيس الخلية ومدير دائرة العلاقات و الإعلام في وزارة الداخلية العراقية سعد معن، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعيت "تويتر"، أن خبراء الأدلة الجنائية شرعوا بالإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الانفجار".

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