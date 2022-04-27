اندلاع حريق بمستودع للذخيرة في منطقة بيلغورود الروسية

المصدر: وكالات

قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، فياتشيسلاف جلادكوف، إن النيران اندلعت في مستودع ذخيرة بالقرب من قرية ستارايا نيليدوفكا الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لم يصب أحد بأذى.

وأضاف، "لقد اتصلت للتو برئيس مستوطنة غولوفينسكي الريفية، دينيس زولوتوخين. وفقا للمعلومات الأولية، اشتعلت النيران في مستودع ذخيرة بالقرب من قرية ستارايا نيليدوفكا".

وتابع، "لا يوجد أضرار بالمباني السكنية أو المنازل، ولا إصابات أو ضحايا بين المدنيين".

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