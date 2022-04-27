10 ملايين دولار مقابل معلومات عن 6 ضباط روس

المصدر: موقع الامارات اليوم

أعلنت السلطات الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول ستة من موظفي المخابرات الروسية الذين تشتبه الولايات المتحدة في تورطهم بهجوم إلكتروني عليها.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية نقلته عدد من وسائل الاعلام : "برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية يعلن عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل المعلومات التي تقود إلى تحديد هوية أو مكان أي شخص يعمل تحت إشراف أو سيطرة حكومة أجنبية، متورطة في أنشطة خبيثة في الفضاء الإلكتروني ضد البنية التحتية المهمة للولايات المتحدة".



وأضاف البيان: "يبحث برنامج المكافآت من أجل العدالة عن معلومات حول ستة ضباط من المخابرات المركزية الروسية لدورهم في مؤامرة مرتبطة بأنشطة خبيثة في المجال السيبراني".

وحسب واشنطن، فإنهم "شاركوا في مؤامرة" مرتبطة باستخدام "برامج ضارة" و"أنشطة تخريبية أخرى من أجل الحصول على فوائد استراتيجية لروسيا عبر الوصول غير المصرح به إلى أجهزة الكمبيوتر".

ووفقا للتقرير، فإن الحديث يدور حول هجوم إلكتروني باستخدام فيروس NotPetya في عام 2017 وفي عام 2020، وجهت السلطات الأمريكية اتهامات ضد الأفراد المذكورين.

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